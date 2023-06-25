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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 200 طن مخلفات وتحرير 22 محضر إشغال طريق بقرى وأحياء المنيا

حملات نظافة ورفع
حملات نظافة ورفع أشغالات بقري وأحياء المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتزامن مع حملات رفع الإشغالات من الشوارع بقرى وأحياء المدينة، وقامت برفع 200 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وتحرير 22 محضر إشغال طريق.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، نظّمت حملات مكثفة لأعمال النظافة تحت إشراف نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء القرى والأحياء بقرى بني محمد سلطان، وتله ودمشير وصفط الخمار وحى غرب والبرجاية ونزلة حسين.

ومن خلال هذه الحملات، تم رفع ما يقرب من ٢٠٠ طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع القرى والأحياء ونقلها للمقلب العمومي بالظهير حفاظًا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة ولتوفير بيئة صحية.

ووجّه اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، بتكثيف الحملات لضبط حركة الشارع وتيسير حركة المواطن سواء على كباري المشاة والأرصفة الجانبية والمخصصة لسير المواطنين.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن قسم الإشغالات بالمدينة بالتنسيق مع حي غرب المدينة، شن حملة مفاجئة بشوارع الحي بقيادة مصطفى الدبيكي، نائب رئيس المدينة، وبحضور بلال طه، رئيس الحي، ومحمد رشدي، مدير قسم الإشغالات بالحي، وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٢محضر إشغال طريق بشوارع حي غرب المدينة.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والتي شدد خلالها على استمرار أعمال النظافة بالقرى والأحياء لتوفير بيئة صحية، وعلى ضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة والتي تعيق حركة السير، مشيرًا إلى أنه وجّه رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالقرى بالمتابعة الدائمة والمستمرة لأعمال النظافة ورفع الإشغالات لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة لها.

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المنيا رفع 200 طن مخلفات تحرير 22 محضر إشغال طريق حملات مكثفة بقري وأحياء المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

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