"المؤتمر": ثورة 30 يونيو جاءت بإرادة شعبية لإنقاذ الوطن من الإرهاب

قال الدكتور السعيد غنيم، نائب أول رئيس حزب "المؤتمر"، إن ثورة 30 يونيو تمت بإرادة شعبية لإنقاذ الوطن من جماعات وخفافيش الظلام والإرهاب التي طالما تاجرت كثير بالدين لتخفي ستار الشر والإرهاب ومدى عدوانيتها وتآمرها على الأوطان، موضحًا أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تؤمن بفكرة الأوطان ولا حتى الدين فمصالح الجماعة تعلو فوق مصالح الدين.

وأكد غنيم، في تصريحات صحفية، أن ثورة 30 يونيو أنقذت العالم بأسره من جماعة وتنظيم دولي إرهابي أساس التطرف والفوضى والدماء لأنها كانت بداية تفكك وهزيمة التنظيم.

وقال غنيم، إن الدولة المصرية استطاعت من خلال ثورة 30 يونيو أن تستعيد مكانتها وريادتها عربيًا وإفريقيًا وإقليميًا وعالميًا.

ولفت غنيم إلى أن الجيش والشرطة بالتعاون مع الأجهزة المعنية استطاعوا أن يعلموا الإرهاب ويحاربوه نيابة عن العالم.

وشدد غنيم، على أن ثورة 30 يونيو استردت الوطن المختطف من عصابة الجماعة الإرهابية لتنطلق بمصر نحو الجمهورية الجديدة.