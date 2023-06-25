موعد وصول المنتخبات المشاركة فى بطولة إفريقيا للبوتشا بمصر

أعلن الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم، موعد وصول المنتخبات المشاركة في بطولة إفريقيا للبوتشا، التي تستضيفها مصر لأول مرة.

ومن المقرر أن تصل المنتخبات إلى القاهرة يوم 2 يوليو المقبل، على أن يكون يوم 3 يوليو افتتاح البطولة، التي ستقام في صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ويشارك في البطولة 5 دول، على رأسها مصر المستضيف والمغرب، تونس، جنوب إفريقيا، ناميبيا، بإجمالي 33 لاعبًا ولاعبة.

ويشارك منتخب مصر بـ10 لاعبين، بينما يشارك جنوب إفريقيا والمغرب بـ 7 لاعبين، وتونس، وناميبيا بـ3 لاعبين.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف مصر البطولة، بعد الجهود التي بذلها الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم ومجلس إدارة الاتحاد من أجل تنظيمها في مصر هذا العام.

وتعد هذه البطولة مؤهلة لأولمبياد باريس 2024 لمنافسات الزوجي والفرق، وهي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

وانطلقت بطولة إفريقيا للبوتشا، التي تنظمها مصر في الفترة من2-8 يوليو، تحت رعاية الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم.