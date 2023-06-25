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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تعتمد تنسيق القبول فى المرحلة الثانوية (صور)

منال عوض
منال عوض

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة، بحد أدنى للقبول بمجموع ٢٣٨ درجة.

كما جاء الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي للفصول المسائية للخدمات مجموع ٢٠٠ درجة، واعتمدت "المحافظة" أيضًا تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفني بفئات التعليم الصناعي العام والمهني والتعليم التجاري الفندقي وكذلك الزراعي والتعليم المزدوج "صناعي، زراعي، تجاري"، والتعليم التجاري المزدوج والزراعي المزدوج وأيضًا الفندقي المزدوج، وفصول الخدمات للتعليم الفني الصناعي والتعليم الفني التجاري.

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تعليم دمياط وكيل تعليم دمياط دمياط الثانوية العامة

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