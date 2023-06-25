غرفة عمليات وخطة طوارئ بالقاهرة الجديدة استعدادًا لإجازة عيد الأضحى

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن تشكيل مجموعة عمل وتنفيذ خطة الطوارئ برئاسة نائب رئيس الجهاز لمتابعة سير العمل خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

ووجه الغيطي بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة والاستعداد للتدخل الفوري والسريع في حالات الطوارئ، كما وجه الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في تعقيم وتطهير مختلف الأحياء واستغلال فترة العيد لرفع كفاءة الإنارة- النظافة- رش المبيدات الحشرية وتكثيف النظافة في محيط المساجد استعدادًا لصلاة العيد.

وشدد على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري كل في نطاق عمله، للتأكد من عدم تنفيذ أي مخالفات أثناء الإجازة بأحياء المدينة، موضحًا أنه يوجد لجنة تدخل سريع بإشراف نائب رئيس الجهاز لكل تجمع ورئاسة مدير الأمن لكل تجمع لكل من تسول له نفسه المخالفة في البناء أو أي نوع آخر من المخالفات، كما يوجد الخط الساخن 15100 يتلقى جميع الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة.