ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غرفة عمليات وخطة طوارئ بالقاهرة الجديدة استعدادًا لإجازة عيد الأضحى

المهندس عبد الرووف
المهندس عبد الرووف الغيطي

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن تشكيل مجموعة عمل وتنفيذ خطة الطوارئ برئاسة نائب رئيس الجهاز لمتابعة سير العمل خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

ووجه الغيطي بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة والاستعداد للتدخل الفوري والسريع في حالات الطوارئ، كما وجه الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في تعقيم وتطهير مختلف الأحياء واستغلال فترة العيد لرفع كفاءة الإنارة- النظافة- رش المبيدات الحشرية وتكثيف النظافة في محيط المساجد استعدادًا لصلاة العيد.

وشدد على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري كل في نطاق عمله، للتأكد من عدم تنفيذ أي مخالفات أثناء الإجازة بأحياء المدينة، موضحًا أنه يوجد لجنة تدخل سريع بإشراف نائب رئيس الجهاز لكل تجمع ورئاسة مدير الأمن لكل تجمع لكل من تسول له نفسه المخالفة في البناء أو أي نوع آخر من المخالفات، كما يوجد الخط الساخن 15100 يتلقى جميع الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة.

خطة استقبال عيد الأضحى القاهرة الجديدة

الأكثر قراءة

إجابة امتحان مادة الكيمياء لطلاب شعبة علمي بالثانوية العامة 2023

قبول استئناف البلوجر سلمى الشيمى وإلغاء حكم حبسها عامين

وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحانات دبلوم «الثانوى الفنى للصم وضعاف السمع»

الخطيب يشكر أبوريدة على مساندته للأهلى

رونالدو يحل رابعًا.. قائمة أغلى 10 لاعبين فى الدورى السعودى

الجنايات تعاقب تاجر الشابو بالمشدد 6 سنوات فى دارالسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى