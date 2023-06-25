إصابة 5 فى انفجار أنبوبة غاز بمنزل فى إسنا

شهدت عزبة ترعة ناصر بمركز إسنا شمال محافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، انفجار أسطوانة غاز داخل منزل، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في الأقصر إخطارًا يفيد بوقوع حادث انفجار أسطوانة غاز داخل منزل مكون من طابق واحد ومبني من الأسمنت، تحديدًا فى عزبة ترعة ناصر بمركز أسنا شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى طيبة لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحرى حول الأسباب وراء الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.