انطلاق مبادرة "100 يوم صحة" لتقديم خدمات علاجية مجانية بالبحيرة

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم إعادة تدريب فرق المبادرات الرئاسية بوحدات الدمج بعدد 235 وحدة، على مستوى 16 إدارة صحية لتقديم الخدمات الطبية طوال فترة المبادرة الرئاسية" 100 يوم صحة"، موضحًا أنه تم اليوم تدشين المبادرة من أمام مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية بحضور رئيس الوزارء ووزير الصحة والسكان لتشمل جميع المحافظات.

وشددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لفعاليات الحملة بمختلف مواقع العمل، وتجهيز الأطقم الطبية المشاركة في الفرق الثابتة والمتحركة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خاصة خدمات المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة.

كما أوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن هدف مبادرة "100 يوم صحة" التوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية و الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية التي يمكن الحد من انتشارها عن طريق رفع الوعي المجتمعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات الكشف المبكر لمبادرات: "دعم صحة المرأة، فحص وعلاج الأمراض المزمنة، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطائية" بمحافظات المرحلة الأولى وكذلك خدمات الإحالة للحالات المرضية المكتشفة وتوجيه الحالات لتلقي العلاج المناسب بمراكز ومستشفيات الإحالة الخاصة بكل مبادرة.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع، بتقديم الدعم والتسهيلات للحملة، والتنسيق التام بين جميع الإدارات المعنية ومع مؤسسات المجتمع المدنب ورؤساء المراكز وذلك طوال فترة عمل الحملة لتقديم كل الدعم والتسهيلات للحملة، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، تأتي استكمالًا لجهود الدولة لدعم صحة المرأة المصرية بإعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية، وهو ما تسعى إليه المبادرة لتحقيق أهدافها المرجوة على الوجه الأكمل.

وانطلقت اليوم حملة "100 يوم صحة" بجميع محافظات الجمهورية وتستمر حتى أكتوبر المقبل، وتُعد واحدة من العديد من المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخدمة المواطنين والاهتمام بصحتهم وتوفير حياة كريمة لهم.