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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 465 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا

قمح
قمح

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2023، حيث تم توريد 465 ألف طن حتى اليوم الأحد، وذلك من خلال 42 موقعًا تخزينيًا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مشيرًا إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 243 ألف فدان لهذا العام.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بكل القواعد المنظمة للتوريد سعيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، موجهًا مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقًا للضوابط المقررة ومحاربة الفساد والاحتكار وضبط المخالفين لمنظومة توريد القمح.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الشون والصوامع الحكومية استقبلت صباح اليوم الأحد، 1976 طنًا و613 كيلو جرامًا من القمح، لافتًا إلى أن المتابعة الدورية مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، وتذليل العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقًا للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

وأضاق وكيل وزارة التموين أن مديرية التموين وأجهزة المحافظة قدمت جميع التسهيلات وسبل الدعم، للموردين والمزارعين أثناء توريد محصولهم للشون والصوامع الحكومية بالمحافظة منذ بداية موسم التوريد منتصف أبريل الماضي.

وأشار إلى أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أية شكاوى من الموردين والمزارعين حتى الآن، مؤكدًا أن موسم توريد القمح الحالي يسير بصورة ممتازة خاصة بعد إعلان محافظ المنيا أن الشون والصوامع الحكومية حققت المستهدف توريده من القمح هذا العام.

توريد 465 طن قمح شون وصوامع مراكز المنيا موسم توريد القمح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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