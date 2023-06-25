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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لـ 5 متهمين فى "عنف الظاهر"

حبس
حبس

قضت  الدائرة الثالثة، إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، اليوم الأحد، بمعاقبة 5 متهمين في القضية رقم 3480 لسنة 2013 الظاهر، والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث عنف الظاهر" بالسجن المشدد 3 سنوات.

صدر الحكم  برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية محمود شلبي، وسامح شعبان.

المتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم صادر ضدهم حكم غيابي بجلسة 31 ديسمبر 2016 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بتهمة التجمهر واستعراض القوة والقتل وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر.

الدائرة الثالثة إرهاب متهمين المحاكم بدر المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم المشدد 3 سنوات إحراز أسلحة وذخائر

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