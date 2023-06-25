"معاك من أول يوم".. محافظ المنوفية يدشن المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"

دشن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، فعاليات مبادرة "100 يوم صحة" تحت شعار "معاك من أول يوم"، والتي أطلقتها وزارة الصحة والسكان بجميع محافظات الجمهورية وتستمر فعالياتها حتى مطلع أكتوبر المقبل.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتوعية الصحية بأسباب إنتشار العدوى للأمراض المعدية وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية ، بحضور الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة ، الدكتورة رشا خضر وكيلة مديرية الصحة .

وتفقد محافظ المنوفية اصطفاف سيارات القوافل الطبية المشاركة بالمبادرة أمام ديوان عام المحافظة، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن الخدمات الطبية التي تقدمها المبادرة ، والتي تضم كافة المبادرات الرئاسية من بينها الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "الاعتلال الكلوي ، السكري، إرتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، و خدمات دعم صحة المرأة " التوعية بالفحص الذاتي للثدي ، التوعية بالصحة الإنجابية ، خدمات تنظيم وتنمية الأسرة ، العناية بصحة الأم والجنين ، كشف وعلاج السمع للأطفال حديثي الولادة ،و فحص المقبلين على الزواج و كبار السن والأطفال المبتسرين، كما تشمل المبادرة مختلف التخصصات الطبية من جراحة وباطنة وأطفال، وذلك من خلال 900 فرقة متحركة تجوب أرجاء المحافظة ، و 238 فرقة طبية ثابتة بمختلف الوحدات الصحية، تعمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً ولمدة 100 يوم لتقديم الخدمات الطبية المختلفة والمتنوعة بالمجان لكافة فئات المجتمع .

وأشاد محافظ المنوفية بكافة المبادرات التي تطلقها القيادة السياسية لبناء الإنسان والنهوض بكافة الخدمات المقدمة له كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة ، لافتاً أن المبادرة تعد نتاجاً وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي ، مشيراً أن مبادرة 100 يوم صحة تسعى إلى التوسع في توفير الخدمات الصحية المتنوعة وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة.

وكلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الإدارات الصحية بتسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات والدعم اللوجيستي اللازم لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها وضمان توفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين، مثمناً جهود وزارة الصحة ودورها البارز في الارتقاء بالمنظومة الطبية وتنظيم العديد من القوافل الطبية، ومؤكداً دعمه الكامل للقطاع الصحي وتنفيذ العديد من المشروعات الطبية العملاقة لتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين.