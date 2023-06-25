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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ثالث أيام العيد.. "مدد" يستضيف فرقة مرعشلي على "الحياة"

مدد
مدد

تحتفل قناة “الحياة” برنامج "مدد" الذي يقدمه الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، في ثالث أيام العيد، بفرقة المرعشلي، التي تأسست بدمشق عام 1981، وتُجيد الكثير من الألوان الإنشادية كالمديح والإبتهالات الدينية والموشحات الأندلسية والصوفية ذات اللون الأندلسي والتركي والمصري والعراقي والمغربي والخليجي أيضًا.

“مدد” برنامج أسبوعي يمزج بين القيم الروحية للتصوف والتراث الفني والغنائي المرتبط به، ويلقي الضوء على الجوانب الروحية في الإسلام، وإحياء مدرسة الإنشاد المصرية، ويهدف لتغطية موالد آل البيت وأولياء الله على مستوى الجمهورية ومنها مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وسيدي العارف وأبو الحسن الشاذلي وغيرهم الكثير.

كما يستضيف البرنامج أقوى المنشدين والفرق الإنشادية والمبتهلين في مصر والعالم الإسلامي، ومن أبرز ضيوف البرنامج فرقة الحضرة، فرقة أبو شعر، التهامي، فرقة المرعشلي، بالإضافة إلى مبتهلي الإذاعة المصرية على سبيل المثال منتصر الأكرت، محمد الجزار، سعيد هزاع.. وغيرهم.

بالإضافة إلى استضافة عدد كبير من المواهب الشبابية من المنشدين والمبتهلين لتسليط الضوء على مواهبهم المختلفة والمميزة.

الص الضو الشبابية السيدة نفيسة الش جمهور جوانب

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