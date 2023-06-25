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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كونتكت" تغلق الإصدار الـ 41 لسندات التوريق بقيمة 1,859 مليار جنيه لمحفظة التمويل الاستهلاكي المملوكة لشركاتها

سعيد زعتر الرئيس
سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية

أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، الشركة المصرية الرائدة في الخدمات المالية غير مصرفية، عن إغلاقها للإصدار الحادي والأربعون لسندات التوريق المصدرة من شركة ثروة للتوريق، وذلك لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركة كونتكت للتمويل وشركاتها التابعة و الشقيقة، وذلك بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1,859 مليار جنيه مقسمة على ٣ شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين ١٣ وحتى 61 شهر، ومن الجدير بالذكر أن هذا الإصدار يأتي ضمن برنامج إصدارات بحوالي ١٠ مليار جنيها مصريا  تعتزم الشركة إصدارها خلال العام الحالي  لتمويل شركاتها التابعة والشقيقة.

وتم تغطية الإصدار من قبل المستثمرين من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، وهو ما يعكس المكانة التي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق التي كان ولا يزال لها الريادة كونها أول وأكبر مصدر لسندات التوریق في لمختلف القطاعات بالسوق المصري وأكبر مصدر لأدوات سوق المال طويلة الأجل بمختلف أنواعها. 

وقد حازت الشرائح المكونة لهذا الإصدار من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين  MERIS على تصنيف ائتماني AA+. وAA. وA ، وقد بلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 3 مليار جنيه مصري وقد حازت تلك المحفظة على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية لمحافظ التمويل الاستهلاكي الضامنة لسندات توريق في السوق المصري حتى الآن بما يعكس جودة محافظ المجموعة وتميزها.

وبهذا الإصدار وصلت قيمة الإصدارات التي صدرت في السوق المصري  بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت إلى ما يقرب من  24.5 مليار جنيه بعدد 25 إصدار، قد تم سداد ما يقرب من 19.3 مليار جنيها من قيمة تلك الإصدارات في مواعيدها بخلاف العوائد.

وصرح السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، تعليقا على الإصدار قائلاً "منذ إصدار سندات التوريق الأول في مصر والذي قامت به كونتكت في 2005 ومازالت كونتكت في صدارة سوق سندات التوريق في مصر، فإن ثقة المستثمرين والقطاع المالي في سندات توريق وصكوك كونتكت وكذلك حصولنا على أعلى تصنيف ائتماني لمحافظ تمويل استهلاكي ضامنة لسندات توريق في السوق المصري يؤكدان على جودة المحافظ التمويلية لشركات كونتكت وكفاءة عملياتنا المستمرة منذ اكثر من 20 عاماً".

عن شركة كونتكت المالية

كونتكت المالية القابضة ش.م.م (كود البورصة المصرية CNFN.CA) هي مجموعة رائدة في تقديم الحلول والخدمات المالية غير المصرفية، حيث تتولى إدارة مجموعة من الشركات التي تقدم من خلالها مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التمويلية والتأمينية.

 وتتبنى كونتكت منهجًا مبتكرًا لضمان تقديم خدماتها بأعلى جودة في مجالات التمويل والتأمين، وذلك بأسهل إجراءات وصولاً إلى قطاع عريض من السوق. فعن طريق شركة كونتكت للتمويل، تقدم كونتكت برامج تمويلية متنوعة لتمويل شراء السيارات والمركبات الجديدة والمستعملة وبرامج تمويل السلع المعمرة، إضافة إلى برامج التمويل العقاري والتشطيب من خلال كونتكت للتمويل العقاري، وبرامج التمويل التجاري من خلال شركاتها الشقيقة كونتكت للتأجير التمويلي وكونتكت للتخصيم. 

كما تقدم كونتكت خدمات التأمين من خلال شركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة. كما تعد الشركة أول وأكبر مصدر لسندات التوريق في مختلف المجالات بالسوق المصري. شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. مرخصة وخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية.

كونتكت
كونتكت
شركة كونتكت المالية القابضة لإصدار الحادي والأربعون لسندات التوريق المصدرة شركة ثروة للتوريق محفظة التمويل الاستهلاكي شركة كونتكت للتمويل وشركاتها التابعة و الشقيقة بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1,859 مليار جنيه ٣ شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين ١٣ وحتى 61 شهر

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