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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مقابل 23 مليون يورو.. النصر السعودى يضم بروزوفيتش نجم إنتر ميلان

بروزوفيتش
بروزوفيتش

أبرم نادي النصر السعودي أولى صفقاته الصيفية بعدما توصل مع إنتر الإيطالي إلى اتفاق لضم لاعبه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وكان النصر في مفاوضات منذ أسابيع مع الدولي الكرواتي، كما نافسه في الأيام الأخيرة برشلونة الإسباني الذي كان يريد الظفر بخدمات صاحب الـ30 عامًا.

وذكر الصحفي الموثوق "جيانلوكا دي مارزيو" أن نادي النصر السعودي توصل لاتفاق مع إنتر لضم الكرواتي بروزوفيتش مقابل 23 مليون يورو.

وأكمل: "سيحصل اللاعب على راتب قدره 20 مليون يورو سنويًا مقابل عقد مدته ثلاث سنوات، وسيتم الإعلان عن الصفقة الاثنين".

ويملك بروزوفيتش 87 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وحقق المركز الثاني مع كرواتيا في مونديال روسيا 2018، والثالث في كأس العالم 2022 بقطر، إضافة إلى الميدالية الفضية في النسخة الأخيرة لدوري الأمم الأوروبية. 

وانتقل إلى إنتر في 2015 بعد مسيرة طويلة في الدوري الكرواتي، آخرها بقميص دينامو زغرب، وحقق مع النادي الإيطالي لقب الدوري مع كأس إيطاليا "مرتين" وذات الأمر بالنسبة للسوبر الإيطالي.

النصر النصر السعودي بروزوفيتش مارسيلو بروزوفيتش إنتر

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