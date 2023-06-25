بتكلفة 465 مليون جنيه.. إنشاء ألف فصل داخل 67 مدرسة بالدقهلية خلال 6 أشهر

شهدت محافظة الدقهلية العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية، حيث تابعت المحافظة إنشاء ما يقرب من ١٠٨٧ فصلًا داخل ٦٧ مدرسة بنطاق المحافظة بمختلف المراحل التعليمية؛ لاستيعاب الطلاب من أبناء المحافظة وتوفير بيئة مناسبة للتعليم.

وجاء مشروع إنشاء ١٠٠٠ فصل بتكلفة إجمالية ٤٦٥.٧ مليون جنيه خلال ٦ أشهر من بدء العمل في تلك الإنشاءات.

من جهته، أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لـ"الدستور" أن إنشاء ما يزيد من ألف فصل مدرسي بمختلف المراحل التعليمية، يأتي تسهيلًا على أبناء الدقهلية الطلاب وتوفير مناخ ملائم والحد من كثافة الفصول وبالتالي زيادة فرص الاستيعاب.

وأشار مختار، إلى أن هناك جهد مكثف من قِبَل الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية للمحافظات في مختلف المجالات التعليمية والصحية والطرق والكباري، وإدخال المرافق في المناطق النائية، ما يؤكد أن الدولة تسعى لخدمة المواطنين.