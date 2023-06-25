قبل إجراءها.. تعرف على مستويات المنتخبات في قرعة تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026

تترقب جماهير كرة القدم في القارة السمراء، ما ستسفر عنه قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وستقام النسخة المقبلة لكأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وهو ما ترتب عليه زيادة مقاعد القارة الإفريقية من خمس مقاعد إلى 9 مقاعد وثلث.

وستجرى قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، يوم الثاني عشر من يوليو المقبل، بالعاصمة البنينية كوتونو.

نظام التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026

سيشارك في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، جميع الاتحادات الأعضاء في «كاف»، والبالغ عددها 54 اتحادًا.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ 54 إلى تسع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة ست منتخبات، تتنافس فيما بينها بنظام الدوري من دورين.

ويتأهل متصدر كل مجموعة تلقائيًا إلى كأس العالم المقبلة، بينما سيلعب أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعاتها في دورة «كاف» الفاصلة (الملحق القاري)، على أن يتأهل الفائز من تلك الدورة إلى الملحق العالمي (FIFA Play-Off).

تصنيف المنتخبات الإفريقية في قرعة تصفيات كأس العالم 2026

تقرر إصدار التصنيف المقبل للاتحاد الدولي لكرة القدم، في العشرين من يوليو المقبل، بعد إجراء قرعة التصفيات الإفريقية، بثمانية أيام.

لذلك، سيلجأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للاعتماد على التصنيف السابق، الصادر في شهر أبريل الماضي، من أجل تحديد المستويات المشاركة في القرعة.

وستكون مستويات المنتخبات المشاركة في القرعة، على النحو التالي:

المستوى الأول: المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، مصر، نيجيريا، الكاميرون، كوت ديفوار، بوركينا فاسو

المستوى الثاني: مالي، غانا، جنوب إفريقيا، الكونغو الديمقراطية، الرأس الأخضر، غينيا، الجابون، زامبيا، أوغندا

المستوى الثالث: بنين، غينيا الإستوائية، كينيا، الكونغو، موريتانيا، ناميبيا، مدغشقر، غينيا بيساو، سيراليون

المستوى الرابع: أنجولا، موزمبيق، جامبيا، ليبيا، جمهورية إفريقيا الوسطى، النيجر، زيمبابوي، مالاوي، السودان

المستوى الخامس: توجو، تنزانيا، جزر القمر، رواندا، إثيوبيا، إي سواتيني، بوروندي، ليبيريا، ليسوتو

المستوى السادس: بوتسوانا، جنوب السودان، موريشيوس، تشاد، ساوتومي وبرنسيب، جيبوتي، سيشيل، إريتريا، الصومال

مواعيد مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

الجولتان الأولى والثانية: من 13 إلى 21 نوفمبر 2023.

الجولتان الثالثة والرابعة: من 3 إلى 11 يونيو 2024.

الجولتان الخامسة والسادسة: 17 إلى 25 مارس 2025.

الجولتان السابعة والثامنة: من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولتان التاسعة والعاشرة: من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

الدورة الفاصلة لـ «كاف» (الملحق القاري): من 10 إلى 18 نوفمبر 2025.

الدورة الفاصلة لـ «فيفا» (الملحق العالمي): مارس 2026.