ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل إجراءها.. تعرف على مستويات المنتخبات في قرعة تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم

تترقب جماهير كرة القدم في القارة السمراء، ما ستسفر عنه قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وستقام النسخة المقبلة لكأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وهو ما ترتب عليه زيادة مقاعد القارة الإفريقية من خمس مقاعد إلى 9 مقاعد وثلث.

وستجرى قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، يوم الثاني عشر من يوليو المقبل، بالعاصمة البنينية كوتونو.

نظام التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026

سيشارك في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، جميع الاتحادات الأعضاء في «كاف»، والبالغ عددها 54 اتحادًا.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ 54 إلى تسع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة ست منتخبات، تتنافس فيما بينها بنظام الدوري من دورين.

ويتأهل متصدر كل مجموعة تلقائيًا إلى كأس العالم المقبلة، بينما سيلعب أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعاتها في دورة «كاف» الفاصلة (الملحق القاري)، على أن يتأهل الفائز من تلك الدورة إلى الملحق العالمي (FIFA Play-Off).

تصنيف المنتخبات الإفريقية في قرعة تصفيات كأس العالم 2026

تقرر إصدار التصنيف المقبل للاتحاد الدولي لكرة القدم، في العشرين من يوليو المقبل، بعد إجراء قرعة التصفيات الإفريقية، بثمانية أيام.

لذلك، سيلجأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للاعتماد على التصنيف السابق، الصادر في شهر أبريل الماضي، من أجل تحديد المستويات المشاركة في القرعة.

وستكون مستويات المنتخبات المشاركة في القرعة، على النحو التالي:

المستوى الأول: المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، مصر، نيجيريا، الكاميرون، كوت ديفوار، بوركينا فاسو

المستوى الثاني: مالي، غانا، جنوب إفريقيا، الكونغو الديمقراطية، الرأس الأخضر، غينيا، الجابون، زامبيا، أوغندا

المستوى الثالث: بنين، غينيا الإستوائية، كينيا، الكونغو، موريتانيا، ناميبيا، مدغشقر، غينيا بيساو، سيراليون

المستوى الرابع: أنجولا، موزمبيق، جامبيا، ليبيا، جمهورية إفريقيا الوسطى، النيجر، زيمبابوي، مالاوي، السودان

المستوى الخامس: توجو، تنزانيا، جزر القمر، رواندا، إثيوبيا، إي سواتيني، بوروندي، ليبيريا، ليسوتو

المستوى السادس: بوتسوانا، جنوب السودان، موريشيوس، تشاد، ساوتومي وبرنسيب، جيبوتي، سيشيل، إريتريا، الصومال

مواعيد مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

الجولتان الأولى والثانية: من 13 إلى 21 نوفمبر 2023.

الجولتان الثالثة والرابعة: من 3 إلى 11 يونيو 2024.

الجولتان الخامسة والسادسة: 17 إلى 25 مارس 2025.

الجولتان السابعة والثامنة: من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولتان التاسعة والعاشرة: من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

الدورة الفاصلة لـ «كاف» (الملحق القاري): من 10 إلى 18 نوفمبر 2025.

الدورة الفاصلة لـ «فيفا» (الملحق العالمي): مارس 2026.

التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 الاتحاد الدولي لكرة القدم قرعة التصفيات الإفريقية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

الأكثر قراءة

أول تحرك برلمانى بشأن صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة

"التعليم" تعلق على صعوبة امتحان الكيمياء

مستوى امتحان مادة الكيمياء اليوم لطلاب الشعبة العلمى

فى زيارة هى الأولى من نوعها.. السيسي ومودي يعقدان مباحثات على مستوى القمة

رئيس وزراء الهند يدعو السيسى للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين

الكيمياء "تُبكى" طلاب الثانوية: فوق مستوى الطالب المتوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى