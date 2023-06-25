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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

ضمن مبادرة "كتر من خيرك".. توزيع 3 آلاف قطعة ملابس جديدة فى أسيوط

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

أطلق بيت الزكاة والصدقات المصري تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب -شيخ الأزهر- أمس السبت، مبادرة «كتر من خيرك.. وفرح غيرك» لتوزيع الملابس قبل عيد الأضحى لإدخال السرور والبهجة على الأُسَر المستحقة في القرى الأشد فقرًا بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح بيان صادر عن بيت الزكاة أن المرحلة الأولى انطلقت من محافظة أسيوط أمس السبت وتستمر على مدار 3 أيام، بمقر المنطقة الأزهرية بأسيوط؛ لتوزيع 3 آلاف قطعة ملابس جديدة للأطفال «بناتي- أولادي» وملابس رجالي وحريمي وشبابي، شريطة ألا يحصل الفرد على أكثر من قطعتين من تلك الملابس، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستحقين للاستفادة من المبادرة.

وأشار البيان إلى أن المبادرة سوف تستهدف باقي المحافظات تباعًا حتى بداية العام الدراسي القادم، في محاولة للوصول إلى أكبر عدد من الأسر المستحقة، أملًا في إدخال البهجة والسرور على الأطفال والكبار ولتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد البيان أن بيت الزكاة والصدقات المصري يحرص على توجيه أموال الزكاة والصدقات المصري، إعمالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها، الذي رواه الطبراني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«‌مَنْ ‌أَدْخَلَ ‌عَلَى ‌أَهْلِ ‌بَيْتٍ ‌مِنَ ‌الْمُسْلِمِينَ ‌سُرُورًا لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ».

 

بيت الزكاة والصدقات المصري شيخ الأزهر فضيلة الإمام الدكتور احمد الطيب عيد الأضحى

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