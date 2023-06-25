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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أرباح "العربية للأدوية" ترتفع إلى 104 ملايين جنيه خلال 11 شهرا

ارشيفية
ارشيفية

أظهرت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام  التابعة للشركة القابضة للأدوية عن أول 11 شهراً من العام المالي الجاري، ارتفاع أرباح الشركة قبل الضرائب بنسبة 8.6% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 103.98 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مايو 2023، مقابل أرباح بلغت 95.72 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وارتفعت قيمة مبيعات الشركة خلال الـ11 شهراً لتسجل 581.14 مليون جنيه، مقابل 487.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

يشار إلى أن العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 98.91 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية إبريل 2023، مقابل أرباح بلغت 91.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وارتفعت قيمة مبيعات الشركة خلال العشرة أشهر لتسجل 530.18 مليون جنيه، مقابل 447.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

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