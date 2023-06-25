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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تدفق ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف القدوم (فيديو)

البيت الحرام
البيت الحرام

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بتدفق ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف القدوم.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح خطة الرئاسة التشغيلية لصلاة الجمعة اليوم في المسجد الحرام والمسجد النبوي وذلك وفق السيناريوهات والخطط المرسومة من جميع الوكالات التي استعدّت بشكل كامل بالقوى البشرية والآليات الميدانية؛ لتمكين الحجاج من أداء صلاة الجمعة بكل يسر وسهولة، تحت شعار من الوصول إلى الحصول.

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