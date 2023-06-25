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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يشدد على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني خلال فترة العيد

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الإجتماع التنفيذي

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى لمتابعة توافر كافة الخدمات للمواطنين طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وتحرير محاضر بيئية  لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء، مع حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور مع سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.


جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية والسكرتير العام  ورؤساء الاحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين.

 

كما شدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع هيئة النظافة لتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات خاصة حول المساجد الكبرى التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى، وكذلك توفير العمالة والمعدات اللازمة لرفع مخلفات الذبح علي الفور حفاظاً علي البيئة وصحة المواطنين.


وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق  مع مديرية الطب البيطري والتموين والشئون الصحية ومباحث التموين للمرور على محلات الجزارة والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة، مع تكثيف الحملات لمنع الذبح خارج المجازر، بالإضافة إلى تكثيف حملات رفع الإشغالات من الطرق العامة والأرصفة وبصفة خاصة إشغالات المقاهي والكافيهات بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق.

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IMG-20230625-WA0005
IMG-20230625-WA0006
IMG-20230625-WA0006
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