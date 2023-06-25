جرافيكس وغناء وثنائيات.. أبرز ظواهر أفلام عيد الأضحى 2023

ينطلق موسم أفلام عيد الأضحى 2023 خلال ساعات بـ3 أفلام جديدة هي «البعبع ومستر إكس وتاج» بالإضافة إلى فيلم «بيت الروبي» بطولة الفنان كريم عبد العزيز الذي انطلق قبل أيام معلنا بداية المواسم.

أفلام عيد الاضحى 2023

وخلال التقرير التالي نرصد أبرز الظواهر في تلك الأفلام التي ينتظرها الجمهور بشدة للمشاركة في موسم عيد الأضحى المبارك.

جرافيكس تاج تامر حسني

اعتمد طاقم فيلم “تاج” بطولة النجم تامر حسني على الجرافيكس في جزء كبير من العمل حيث يقدم تامر حسني دور "خارق" وتم تنفيذ مشاهد الأكشن من خلال التصوير على "كروما كبيرة" بمدينة الإنتاج الإعلامي لتفريغ والخلفيات وإضافة خلفيات الاكشن والمؤثرات والانفجارات وغيرها مثل مشاهد طيران الشخصية الرئيسية، وكانت المخرجة سارة وفيق طلبت أكبر كروما في السينما المصرية صممت في مدينة الإنتاج الإعلامي وصور فيها مشاهد الأكشن الخاصة بالأتوبيسات والقفز من الكوبري.

الأغاني تسيطر على جميع الأفلام

وللمرة الأولى في أفلام العيد منذ سنوات طويلة نجد أن جميع الأعمال تعتمد على الأغاني الدعائية في تلك الأعمال حيث اعتمد الأفلام الأربعة 4 أغنيات ترويجية حيث قدم النجم تامر حسني أغنية "هرمون السعادة" للترويج لفيلمه تاج وقدم رضا البحراوي ومسلم أغنية "لفينا الدنيا" للترويج لفيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة وأغنية "اختياراتي مدمرة حياتي" لأحمد سعد لفيلم "مستر إكس" وأغنية "سمع هس" للترويج لفيلم بيت الروبي بطولة امير كرارة

الكوميديا والأكشن عامل مشترك بين الأفلام الأربعة

واشتركت الأفلام الأربعة المعروضة في السينيمات هذا الموسم في أنها أفلام لايت كوميدي تعتمد على مشاهد الأكشن وهو ما ظهر في الإعلانات التشويقية للأفلام الأربعة واختفت أفلام الأكشن الخالصة أو الكوميدية الخالصة وكذلك الأفلام الرومانسية أو أفلام الجريمة، حيث أصبحت تيمة الأكشن كوميدي من التيمات المفضلة لدى الجمهور.

الثنائيات حاضرة

بعد النجاح الكبير لبيتر ميمي مع كريم محمود عبد العزيز في عدة أعمال يتواجدان مرة ثانية في فيلم بيت الروبي كما انضم كريم عبد العزيز لثنائيات بيتر ميمي بعد النجاحات التليفزيونية، وشكل حسين المنباوي وأمير كرارة ثنائية جديدة بعد الانسجام الهائل فيلم مسلسلهما الأخير سوق الكانتو، واستأنف تامر حسني التعاون مع المخرجة سارة وفيق في السينما مرة أخرى في فيلم تاج بعد فيلم مش أنا.