تقرير دولي يكشف تحول مصر لمركز تقني رائد في الشرق الأوسط وإفريقيا

أكد موقع "آي تي نيوز" الجنوب إفريقي، تحديد مصر كواحدة من أهم النقاط الساخنة للتكنولوجيا في المنطقة، حيث أكسبهم المستوى العالي من الاستثمار في التقنيات المستقبلية، والنظم البيئية الناشئة المزدهرة، والاتصال بالإنترنت الرائد عالميًا، هذه السمعة.

وتابع أنه في عام 2022، استثمرت الدولة (736 مليون دولار) في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ولديها مرافق بحثية رائدة على مستوى العالم، كما أن الدولة هي موطن لأعلى نسبة من النساء الأكثر نفوذاً في المنطقة في مجال التكنولوجيا.

مصر رائدة الابتكار

وأضاف الموقع، أنه طبقا لتقرير حديث بعنوان "تكنولوجيا الشرق الأوسط لعام 2023: خريطة التكنولوجيا"، الصادر عن مؤسسة "بي إل آي ورلد وايد"، فهو يعطي نظرة فاحصة على قطاع التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يستكشف التقرير، المؤلف من أكثر من 50 صفحة، القوة والتطورات التكنولوجية الناشئة في 18 دولة، ومن هذه الدول مصر، وهذا ليس مفاجئًا لأن مصر كانت دائمًا رائدة الابتكار منذ العصور القديمة.

وتابع أن مصر تُحدث موجات في تنفيذها السريع لأحدث التقنيات في جميع قطاعات الاقتصاد، حيث يمكن ملاحظة ذلك في التطور السريع للمدن الذكية، والاستثمار العالي في الشركات التقنية الناشئة التي أدت إلى حلول رقمية مبهرة تسهم في نمو الاقتصاد وتحسين الحياة.

وأضاف أنه كما أن الدولة التي تقع في أقصى شمال القارة الإفريقية مصرة على التحول نحو اقتصاد أكثر اخضرارًا من خلال استخدام التكنولوجيا ومصادر الطاقة البديلة وقد بدأت بالفعل العديد من المبادرات لتحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى أن دمج التكنولوجيا في النظام القضائي يضيف بالتأكيد إلى جهود الدولة نحو الانتقال الكامل إلى الثورة الصناعية الرابعة، مما يدل على الابتكار على كل المستويات.

وأكد الموقع الجنوب إفريقي، أن مصر تصدرت أيضًا قائمة مطوري المدن الذكية في إفريقيا، حيث يُظهر مخططهم للمدن الذكية بناء العشرات من المدن الذكية الجديدة في جميع أنحاء البلاد أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة (NAC) ، التي تقع على بعد 45 كيلومترًا من مدينة القاهرة الصاخبة.

تمتد المدينة الذكية الجديدة على مساحة 700 كيلومتر مربع، وستستوعب 6.5 مليون شخص، وخارج نطاق العاصمة القاهرة، تعمل مصر أيضًا على إنشاء مدن في العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والأقصر الجديدة مدعومة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا الذكية ، تتميز هذه المدن بهندسة معمارية حديثة مبنية من خلال بنية تحتية مستدامة وخضراء ومتصلة من خلال شبكات نقل متعددة الوسائط.

الذكاء الاصطناعي

وأفاد الموقع، بأنه على صعيد الذكاء الاصطناعي، تعد مصر مركزًا مزدهرًا للشركات الناشئة التي تركز على تحقيق الإمكانات الكاملة لهذه التكنولوجيا، حيث تستخدم هذه الشركات الناشئة الذكاء الاصطناعي لتحويل مختلف الصناعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والتعليم.

التكنولوجيا الصديقة للبيئة

وفقًا لتقرير بعنوان “التكنولوجيا والابتكار من أجل إنتاج أنظف وأكثر إنتاجية وتنافسية”، صدر عن الأونكتاد في أكتوبر 2022، يرسم خرائط لخطط مصر نحو دمج التكنولوجيا الخضراء كجزء من استراتيجيتها في معالجة تغير المناخ. هذا يعطي فرصة للنمو الأسي في قطاع الطاقة.

تشمل الصناعات الرئيسية الرائدة في مجال الابتكار الأخضر في البلاد وزارة الكهرباء، التي حددت هدفًا متجددًا بنسبة 42٪ من مزيج الكهرباء في المستقبل القريب، وتدرس وزارة الاستثمار أيضًا الاستفادة من الصحراء المصرية كمصدر لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، إما عن طريق الاستثمار في الوقود الحيوي أو تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية.