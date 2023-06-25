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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

هنّأ اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، كما قدّم التهنئة لمواطني القاهرة والعاملين بها بمناسبة احتفال القاهرة بعيدها القومي ١٠٥٤.

وأكد محافظ القاهرة، أن العالم وقف احترامًا عند يوم ٣٠ يونيو لأنه حقق إرادة الشعب المصري وعبّر عن إصراره على إعلاء كلمته في اختيار مصيره.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن جميع الإنجازات التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية، كانت نتاج هذه الثورة لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا أن ما يحدث في مصر من إنجازات، أصبح موضع تقدير العالم بأسره، كما أصبحت مصر بفضلها سوقًا واعدة للاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية والسكرتير العام  ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار ٢٤ ساعة، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بها وربطها بغرف العمليات بالهيئات ومديريات الخدمات المختلفة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك مع تخصيص رقميّ الخط الساخن 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغاتهم بشأن توافر الخدمات أثناء عيد الأضحى.

 كما تم إعلان حالة الطوارئ في كل مديريات الخدمات وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وهيئة النقل العام وإلغاء إجازات العاملين بها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال تلك الفترة.

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع، على ضرورة التوسع في نشر منافذ البيع بكل أحياء العاصمة لتوفير السلع الغذائية واللحوم لإحداث توازن بالأسعار بالأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

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