محافظ المنوفية يقرر صرف كرسي متحرك ومساعدات مالية ومواد غذائية لحالات إنسانية

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، لقائه اليومي بالمواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات.

ووجّه المحافظ بصرف مساعدات مالية ولحوم ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية أحدهما مواطن بناحية شبراباص يعاني من جلطة بالقلب ويعول اثنين من الأبناء من ذوي الهمم ليس لديهم قدرة على الحركة وأمر المحافظ بصرف كرسي متحرك لتخفيف العبء عنهم ورفع المعاناة عن كاهلهم ، وآخر بناحية شنوان يبلغ من العمر 50 عامًا متزوج وليس لديه مصدر ثابت للدخل ويعاني من جلطة بالقلب ويحتاج إلى مسح ذري على عضلة القلب.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم يد العون والدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا تفعيلًا لمبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية.

كما وجّه المحافظ باتخاذ اللازم تجاه طلب أهالي قرية ميت سراج التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بشأن تخصيص قطعة أرض تم التبرع بها لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي لخدمة أبناء القرية، العرض عليه، وكلّف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم باتخاذ اللازم تجاه طلب معلم يلتمس تكليفه بالعمل مديرًا لمدرسة قويسنا الصناعية بنين لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

وتضمن اللقاء طلب مواطن بالحي الغربي بشبين الكوم يعول طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مريض بمرض العظام الرخامية ويتطلب نقل دم بصفة دورية، ووجّه المحافظ بتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم لما لمسوه من اهتمام وحرص محافظ المنوفية للاستماع إلى مطالبهم وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لوضع الحلول المناسبة لها.