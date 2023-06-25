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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الإسكان يتابع أزمة مياه الشرب في بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وصل الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، قبل قليل لمحافظة بورسعيد، لمتابعة أزمة انقطاع مياه الشرب عن المنازل في معظم أحياء المحافظة لليوم الخامس.
وتابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، جهود إعادة ضخ المياة من القنطرة غرب، وذلك بعد انقطاع دام لمدة 5 أيام.
وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد تابع خلال الأيام الماضية محاولات إعادة ضخ مياه الشرب للمنازل ببورسعيد، وشدد علي ضرورة الإنتهاء من الأعمال، الا أن المياه حتي الآن لم تعود.
وكان أعضاء مجلسي النواب قد طالبوا وزير الإسكان باعتباره المسئول عن الشركات القابضة ومن بينها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة التدخل لحل أزمة انقطاع مياه الشرب ببورسعيد.

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أحياء المحافظة الأيام الماضية الدكتور عاصم الجزا الشرب والصرف الصحي الشركات القابضة

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