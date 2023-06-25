"إنديا تي في": زيارة "مودي" تدعم السياحة الهندية لمصر

أكدت شبكة "إنديا تي في" الهندية، أن زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر من شأنها أن تفتح آفاق للسياحة الهندية في مصر، حيث يُسلط رئيس الوزراء الهندي خلال زيارته الضوء على بعض أشهر المعالم الأثرية في مصر.

وتابعت أن مسجد الحاكم بأمر الله الذي تم ترميمه مؤخرًا هو المحطة السياحية الرئيسية لمودي في مصر، حيث يُعدّ هذا المسجد من أهم المواقع الدينية في كل أنحاء مصر.

وأضافت أن مسجد الحكيم ليس فقط هو الذي يستحق الزيارة عندما تكون في مصر، هناك العديد من الوجهات الجميلة والمثيرة للاهتمام التي يمكنك استكشافها أثناء زيارة مصر.

أهرامات الجيزة

تعتبر أهرامات الجيزة من الأماكن التي يجب زيارتها عندما تكون في مصر لأن هذه الصروح بعض من أقدم المعالم الأثرية في العالم وظلت سليمة إلى حد كبير لآلاف السنين، كذلك الهرم الأكبر بالجيزة هو أكبر وأقدم هذه الهياكل، حيث يبلغ ارتفاعه المذهل أكثر من 140 مترًا.

معبد الأقصر

ويُعد معبد الأقصر أحد أكثر المعابد إثارة للإعجاب في جميع أنحاء مصر، وهو قائم منذ حوالي 1300 قبل الميلاد، تم بناء هذا المعبد لتكريم الآلهة آمون رع وموت وخونسو، وأصبح من المعالم السياحية الرئيسية في مصر.

ويضم معبد الأقصر طريق الكباش الرائع بالإضافة إلى قاعة مدخل كبيرة تؤدي إلى فناء والعديد من الغرف الأخرى، حيث يمكنك أيضًا استكشاف على الكتابة الهيروغليفية على الجدران، والتي تقدم نظرة ثاقبة للحياة المصرية القديمة.

أسوان

أسوان هى واحدة من أجمل مدن مصر وتشتهر بمناظرها الخلابة وإطلالتها الرائعة على نهر النيل، حيث يمكنك القيام برحلة بحرية أسفل النهر أو استكشاف بعض الآثار القديمة العديدة المنتشرة في جميع أنحاء المدينة.

وتقدم أسوان أيضًا الكثير من المعالم الثقافية مثل المعابد والمقابر، بالإضافة إلى ذلك هناك الكثير من المطاعم والمتاجر حيث يمكنك تجربة بعض النكهات المحلية بالإضافة إلى التقاط الهدايا التذكارية لإعادتها إلى المنزل معك.

واحة سيوة

تقع واحة سيوة في غرب مصر وتشتهر بجمالها الطبيعي الخلاب والهدوء، ولا تزال العديد من الآثار من هذا العصر في سيوة حتى اليوم.

عندما تزور واحة سيوة، يمكنك استكشاف بعض هذه الآثار أو الاستمتاع بمناظرها الطبيعية الفريدة، والتي تشمل البحيرات المالحة والكثبان الرملية والينابيع الساخنة وغيرها.

الإسكندرية

الإسكندرية هى أكبر ميناء بحري في مصر وكانت مركزًا ثقافيًا مهمًا لعدة قرون نظرًا لموقعها الاستراتيجي على البحر الأبيض المتوسط، ويمكن استكشاف بعض المواقع التاريخية الجميلة مثل قصر كليوباترا أو زيارة أحد المتاحف أو صالات العرض العديدة في الإسكندرية.

وأفادت الصحيفة أن هذه ليست سوى عدد قليل من الوجهات الجميلة التي لن ترغب في تفويتها عند زيارة مصر، فهذه الدولة الرائعة يمكنها أن تقدم الكثير للزوار.