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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الدستور" تكشف القصة الكاملة فى أزمة توقيع سيف جعفر لبيراميدز

سيف جعفر لاعب وسط
سيف جعفر لاعب وسط الزمالك

شهدت الأيام الماضية، تفاصيل جديدة في ملف تجديد سيف فاروق جعفر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حيث تفاجأ الجميع بتوقيع اللاعب لبيراميدز لمدة 4 مواسم، في الوقت الذي كان يرحب فيه اللاعب بتجديد عقوده مع القلعة البيضاء.

وفتح عبد الواحد السيد، مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خط المفاوضات مع سيف جعفر، خلال الفترة الماضية، من أجل تجديد عقوده مع القلعة البيضاء، ولكنه تفاجأ برد فعل اللاعب الذي طلب من مدير الكرة عقد جلسة مع المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

وأكد سيف جعفر لعبد الواحد السيد أنه موافق على تجديد عقوده مع الزمالك، لكنه يرغب في عقد جلسة مع مرتضى منصور؛ من أجل إنهاء كل التفاصيل، وتوضيح بعض الأمور.

وعلم "الدستور" أن سيف جعفر جلس مع مرتضي منصور منذ يومين، واعترف اللاعب بأنه وقع على عقود الانضمام لبيراميدز، وتقاضى مقدم التعاقد، موضحاً أنه وقع لنادي بيراميدز في الوقت الذي لم يتفاوض معه أحد من مسئولي نادي الزمالك.

وطلب سيف فاروق جعفر من مرتضى منصور، حل الأزمة بشكل ودي مع مسئولي نادي بيراميدز من أجل إلغاء عقود انتقاله إلى نادي بيراميدز، مؤكداً له أنه جاهز لتوقيع عقود تجديد مع الزمالك بالشروط التي يحددها النادي.

وتواصل مرتضى منصور، مع مسئولي بيراميدز لحل الأزمة بشكل ودي في ظل العلاقات التي تربط بينهما، ومن جانبهم لا يمانع مسئولو بيراميدز في إعادة العقود للاعب في حال رغبته بالتجديد مع الزمالك.

وتوج سيف جعفر البالغ 23 عامًا، بقميص الزمالك بلقب الدوري المصري مرتين وخاض بقميص الأبيض 34 مباراة سجل 2 وصنع 2.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل فريق الزمالك لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على فاركو بثلاثة أهداف  مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي مساء أمس، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة ليضرب موعدا مع المقاولون العرب في الدور التالي.

الزمالك المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك سيف فاروق جعفر عبد الواحد السيد مسئولي بيراميدز

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