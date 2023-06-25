ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ولية أمر طالبة بالثانوية العامة: "منعت الزيارات فى العيد علشان الامتحانات"

الثانوية العامة
الثانوية العامة

وقف أولياء أمور طالبات الثانوية العامة أمام مدرسة أحمد عرابي الثانوية العامة للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، في انتظار خروج بناتهن من امتحان مادتي الكيمياء الشعبة العلمية التي تشكل علم علوم ورياضة، ومادة الجعرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وقالت وفاء أحمد، ولي أمر شيماء عادل، الطالبة في الشهادة الثانوية في مدرسة أحمد عرابي الثانوية العامة للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، لـ"الدستور"، إنها قررت إلغاء الزيارات العائلية بالكامل من منزلها هذا العام لتفادي التشويش على بنتها.

فيما قالت أمل محمد، ولي أمر أسماء أحمد، الطالبة بالشهادة الثانوية العامة في مدرسة أحمد عرابي الثانوية العامة للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة لـ"الدستور": قررنا اقتصار الزيارات العائلية على المقربين، وخصصنا أول أيام العيد لهم، وباقي الأيام نعتذر عن استقبال الضيوف.

وأوضحت سهام محمد، ولي أمر جيهان أشرف، الطالبة في الشهادة الثانوية العامة في مدرسة أحمد عرابي الثانوية العامة للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة لـ"الدستور": لن نستقبل أي زيارات هذا العيد.

الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة الثالث الثانوي امتحانات التربية والتعليم الكيمياء

الأكثر قراءة

مفاوضات الاتفاق السعودى مع "هدف الأهلى" تتعثر

أولياء أمور: الكيمياء أضاعت فرحة عيد الأضحى المبارك

مصر تتسلم 3 آلاف رأس ماشية من كينيا.. وطرحها بأسعار مخفضة

مصر تتسلم 2500 رأس ماشية من الصومال.. وطرحها بعد العيد

محافظ أسوان: رفع كفاءة ميناء قسطل لمواصلة دعم الوافدين من السودان الشقيق

إطلاق "مصر سات 2" بالتعاون مع الصين بـ74 مليون دولار أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوات فاغنز Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى

تداعيات تمرد قوات «فاجنر» فى روسيا.. كيف تتحرك إسرائيل؟

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟