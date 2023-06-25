ولية أمر طالبة بالثانوية العامة: "منعت الزيارات فى العيد علشان الامتحانات"

وقف أولياء أمور طالبات الثانوية العامة أمام مدرسة أحمد عرابي الثانوية العامة للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، في انتظار خروج بناتهن من امتحان مادتي الكيمياء الشعبة العلمية التي تشكل علم علوم ورياضة، ومادة الجعرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وقالت وفاء أحمد، ولي أمر شيماء عادل، الطالبة في الشهادة الثانوية في مدرسة أحمد عرابي الثانوية العامة للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، لـ"الدستور"، إنها قررت إلغاء الزيارات العائلية بالكامل من منزلها هذا العام لتفادي التشويش على بنتها.

فيما قالت أمل محمد، ولي أمر أسماء أحمد، الطالبة بالشهادة الثانوية العامة في مدرسة أحمد عرابي الثانوية العامة للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة لـ"الدستور": قررنا اقتصار الزيارات العائلية على المقربين، وخصصنا أول أيام العيد لهم، وباقي الأيام نعتذر عن استقبال الضيوف.

وأوضحت سهام محمد، ولي أمر جيهان أشرف، الطالبة في الشهادة الثانوية العامة في مدرسة أحمد عرابي الثانوية العامة للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة لـ"الدستور": لن نستقبل أي زيارات هذا العيد.