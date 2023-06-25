خلال أقل من شهرين.. اليونانيون يدلون بأصواتهم فى ثانى انتخابات عامة

توجه الناخبون اليونانيون، اليوم، إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في انتخابات عامة هي الثانية خلال 5 أسابيع.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحًا، ويتوقع أن تبدأ استطلاعات النتائج الأولية بالظهور مع إقفالها السابعة مساء.

ويسعى رئيس الوزراء السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس (55 عامًا) إلى ولاية ثانية من 4 أعوام، معولًا على تمكنه من قيادة البلاد للخروج من تبعات الجائحة وتحقيق نمو اقتصادي قوي في العامين الماضيين.

وفاز رئيس الوزراء المنتهية ولايته في الانتخابات التي أجريت في 21 مايو، لكنه لم يحصد غالبية كافية تتيح له تشكيل الحكومة الجديدة من دون عقد تحالفات، ما دفعه إلى الاحتكام مجددًا إلى صناديق الاقتراع ودعوة 9,8 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم.

وحاز حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم منذ أربع سنوات 40,8% من الأصوات، متقدمًا على حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الحكومة السابق أليكسيس تسيبراس، والذي حاز 20% من الأصوات. وحل ثالثًا حزب باسوك كينال الاشتراكي محققًا 11,5% من الأصوات.

ولم تمنح هذه النتيجة ميتسوتاكيس سوى 146 من أصل 300 مقعد في مجلس النواب، في حين عليه الفوز بـ151 مقعدًا لتشكيل حكومة دون التحالف مع أي طرف.

وتجري عملية الاقتراع الأحد وفق نظام انتخابي مختلف يراهن عليه ميتسوتاكيس، إذ سينال الحزب الفائز في هذا الاقتراع مكافأة تصل إلى خمسين مقعدًا إضافيًا.