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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التفاصيل الكاملة لرحلة الإسباني جوارديولا من القاهرة إلى أسوان

جوارديولا
جوارديولا

لم تكن زيارته لمصر صدفة ولكن جاءت لتحقيق حلم عائلته بزيارة مصر وآثارها المصرية القديمة، هذا ما كشفته مصادر خاصة لـ الدستور اليوم حول زيارة المدرب الإسبانى بيب جوارديولا وأفراد أسرته لمصر، مؤكدًا أن زيارته لمصر كان مخططًا لها منذ البداية، وكانت بمثابة هدية للعائلة بمناسبة فوز فريقه بالدوري الإنجليزي.

ووصل مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، لمصر ظهر الجمعة في جولة سياحية خاصة لمدة أسبوعيًا يزور خلالها كافة المناطق الآثرية بين القاهرة، والأقصر وأسوان، حيث بدأ البرنامج بالقاهرة وزار منطقة أهرامات الجيزة وسينتهي بأبو سمبل بمحافظة أسوان.

وبعدها نظمت الهيئة العامة للتنشيط السياحي مأدبة غداء بأحد الفنادق المُطلة على الأهرامات، وكان فى استقباله أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة العامة للتنشيط السياحي، وتم إهدائه هدية تذكارية لنسخة من قناع الملك توت عنخ آمون والذى أبدى إعجابه الشديد به.

وانطلق إلى مدينة الأقصر، وفور وصولة قام بزيارة معبد الكرنك ثم توجه لمقر إقامته حيث خصصت له إحدى "الدهبيات" فندق عائم.

 رحلة الإسباني جوارديولا من القاهرة إلي أسوان 

 رحلة الإسبانى “جوارديولا

عشاء ملوكي داخل معبد الأقصر التاريخي  لجوارديولا وأسرته

بعدها شهد معبد الأقصر حفل عشاء خاص للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي وجرى تجهيز خيمة صغيرة داخل المعبد تضم طاولة واحدة مكونة من 5 مقاعد لجوارديولا وأسرته فقط؛ للاستمتاع بمفردهم داخل المعبد الذي فتح خصيصا لعشاء ملوكي يليق بأهم مدرب في العالم حاليًا، ثم عاد للفندق استعدادا  لبدء أولى جولاته في اليوم الثاني برحلة للبالون الطائر.

وانطلقت صباح أمس الأحد رحلة خاصة للبالون الطائر على متنها المدرب الإسبانى بيب جوارديولا وأفراد أسرته للاستمتاع  فى غرب الأقصر، وذلك بالتزامن من خروج رحلات البالون بصورة طبيعية وسط أجواء من البهجة بين السائحين من حول العالم خاصة متابعين النادي.
 

 رحلة الإسبانى “جوارديولا


 

 

 رحلة الإسبانى “جوارديولا "بالاقصر 

 

وصل  المدرب الإسبانى بيب جوارديولا وأفراد أسرته لمطار البالون الطائر بالبر الغربي فى تمام السادسة صباح اليوم الأحد، واستقلوا إحدى البالون الطائرة بسعة 8 أشخاص فى رحلة خاصة بهم، وقاموا بالتحليق فى السماء لمدة نصف ساعة، وبعدها انطلقوا فى رحلة لمعبد الملكة حتشبسوت ووادي الملوك والملكات ثم انطلقت الأسرة فى رحلة نيلية فى العاشرة صباحاً باتجاه الجنوب لمحافظة أسوان على متن دهبية نيلية خاصة قام باستئجارها  له وأسرته لمدة 5 أيام فى نهر النيل، على أن تنتهي زيارتة بزيارة معبد ابو سمبل.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر وأسوان في تصريحات خاصة لـ الدستور، إن جوارديولا الاسباني وأسرته  هم من قاموا بوضع  خريطة للأماكن السياحية والأثرية  التي سيقومون بزيارتها بالأقصر وأسوان، كما قام جوارديولا بزيارة البر الغربي وادي الملوك مقبرة توت عنج أمون ومعبد الملكة حتشبسوت وادي الملكات.

وأضاف عثمان أن ما لفت نظر واهتمام الجميع  ثفاقة أسرتة وعشقها للآثار المصرية والحقيقة أن أسرتة لديها اهتمام شديد بالاقصر والآثار المصرية بشكل عام.


وقال عثمان إن الزيارة مهمة جدا لمتابعيه في العالم خاصة لاعبي ومحبي نادى مانشستر سيتى الإنجليزى 

 رحلة الإسبانى “جوارديولا
 رحلة الإسبانى “جوارديولا
 رحلة الإسبانى “جوارديولا
 رحلة الإسبانى “جوارديولا
 رحلة الإسبانى “جوارديولا
رحلة الإسبانى “جوارديولا جوارديولا البر الغربي وادي الملوك توت عنج امون

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