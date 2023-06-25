"سلامة الغذاء": حملات تفتيشية بأسواق المحافظات استعدادًا لعيد الأضحي

أعلن الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، شن عدد من الحملات التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات، استعدادًا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، موجهًا فروع الهيئة بتكثيف الحملات للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة، وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

يأتي ذلك بينما قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بالمرور على 450 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمحافظة، وتم ضبط 3 آلاف عبوة مشروب صناعي يحتوي على ألوان غير مصرح بإضافتها، و200 كيلو عسل أسود معبأ بصفائح بها ألوان طلاء وأحبار طباعة ملامس مباشرة للمادة الغذائية وذلك بالمخالفة لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (17) لسنة 2022 بشأن القواعد الفنية الملزمة للمواد والأدوات الملامسة للغذاء.

ووفقًا لتقرير رسمي أصدرته الهيئة اليوم، تم ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة، كما تم تحرير عدد 26 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة.

وأوضح التقرير أن حملات المرور اشتركت في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 177 محضر وسحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

واشترك فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية في حملات مكبرة مع المحافظة، ومديرية التموين ومباحث التموين، والطب البيطري، والصحة، حيث تم المرور على 61 منشأة غذائية في عدد من مراكز المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام (حلويات متنوعة، بانيه وأجنحة دجاج، كبدة وكفتة، سلطات متنوعة، فواكه مجففة) نتيجة التغير في خواص تلك المنتجات، كما تم تحرير 1 محضر اشتراطات صحية، و4 محاضر عدم وجود شهادات صحية، ومحضري غش تجاري، وذلك في حي شرق المنصورة.