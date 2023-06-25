"رعب وتوتر".. أولياء الأمور خارج لجان امتحانات الثانوية العامة: "ربنا مش هيكسر بخاطرهم"

حالة من القلق والتوتر سيطرت على عدد من أولياء الأمور الذين ينتظرون أبناءهم وبناتهم أمام اللجان، تحديدًا أمام مدرسة قاسم أمين الرسمية المتميزة للغات بمنطقة شبرا، وهم يؤدون امتحان الجغرافيا لطلاب الأدبي والكيمياء لطلاب العلمي في عام ٢٠٢٣.

وروت سيدة اسمها أنهار حماد، والدة إحدى الطالبات التي تمتحن في لجنة مدرسة قاسم أمين الرسمية المتميزة للغات بمنطقة شبرا، أن ابنتها كانت تعمل في الدراسة بجانب المذاكرة واعتمادها على الدروس والفيديوهات التي كان ينشرها المدرسون عبر السوشيال ميديا ومن خلال موقع الفيديوهات يوتيوب.

وفي السياق ذاته، تحدثت حنان عبدالرازق وتحب اسم "أم شروق"، على اسم ابنتها الطالبة في الثانوية وتؤدي امتحان الجغرافيا في اللجنة ذاتها السالف ذكرها، أنها أنفقت هي وزوجها حوالي ١٠٠٠ جنيه للمراجعات فقط منذ أن بدأت امتحانات الثانوية العامة، قائلًة: "مش مهم الفلوس المهم بنتي تنجح وتجيب مجموع يدخلها كلية بعد كل التعب ده وهي نفسها تدخل كلية تربية رياضية".

وفي سياق متصل، أكدت منال محمود، والدة إحدى الطالبات التي تمتحن في لجنة مدرسة قاسم أمين الرسمية المتميزة للغات بمنطقة شبرا، أنها تتوقع أن الامتحان سيكون سهلًا، وسيؤديه الطلاب بمنتهى اليسر ولن يواجهوا صعوبات، قائلًة: "بنتي صائمة وأكيد ربنا مش هيكسر بخاطرها وهيخليها تعرف تمتحن وتركز ويكون سهل يا رب".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة، أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبًا وطالبة، بينما يؤدى 80 طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.