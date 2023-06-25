الجريدة الرسمية تنشر قرار "الداخلية" بشأن إنشاء سجلات مدنية جديدة

أصدرت وزارة الداخلية قررًا بإنشاء سجل مدني الصوفية الفرعي بدائرة مركز أولاد صقر، ومقره بالوحدة المحلية بقرية الصوفية التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بالشرقية.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الوزاري الذي حمل رقم 1002 و1003 لسنة 2023 من مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، جاء فيه أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995.

وعلى القرار الوزاري رقم 7122 لسنة 1994 في شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية، وعلى القرار الوزاري رقم 5417 لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية.

وعلى القرار الوزاري رقم 20947 لسنة 2003 بشأن التفويض في الاختصاصات، وعلى كتاب إدارة التخطيط والمتابعة بالقطاع المؤرخ، بـ 29 مايو لسنة 2023.

قرار وزارة الداخلية رقم 1002

مادة 1: يتم إنشاء سجل مدني الصوفية الفرعي بدائرة مركز أولاد صقر - ومقره بالوحدة المحلية بقرية الصوفية - التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بالشرقية.

مادة 2: ينشأ قسم سجل مدني الرحمانية الفرعي بدائرة مركز أبو كبير - ومقره بالوحدة المحلية بقرية الرحمانية - التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بالشرقية.

مادة 3: ينشأ قسم سجل مدني الشيخ فضل الفرعي بدائرة مركز بني مزار - ومقره بالوحدة المحلية بقرية الشيخ فــضـل – التابع لإدارة شرطة الأحــوال - المدنية بالمنيا.

قرار وزارة الداخلية رقم 1003

مادة 1: ينشأ سجل مدني النخاس الفرعي بدائرة مركز الزقازيق – ومقره بالوحدة المحلية بقرية النخاس - التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بالشرقية.

مادة 2: ينشأ قسم سجل مدني أولاد مهنا الفرعي بدائرة مركز بلبيس – ومقره بالوحدة المحلية بقرية أولاد مهنا - التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بالشرقية.

مادة 3: ينشأ سجل نموذجي مجمع خدمات مصر - ومقره بمبنى تابع لوزارة التخطيط - التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بأسوان

مادة 4: ينشأ سجل نموذجي بركة الحاج يحيى بمنطقة المرج - التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بالقاهرة.