إصابة 14 فى انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطى بالبدرشين

وقع حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى بمنطقة البدرشين، أسفر عن إصابة 14 مواطنًا وتم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى طريق الأوسطى فى البدرشين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لموقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتجت عنه إصابة 14 مواطنًا ونقلوا إلى المستشفى.