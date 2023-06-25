رئيس جهاز "حدائق العاصمة": تسليم 1000 عداد و25 ألف وحدة سكنية عقب العيد

أكد المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أن وزارة الإسكان الموافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حريصة على تسليم الوحدات السكنية كاملة المرافق للاقامة بها وكذلك والوحدات الإدارية والمحلات كاملة التشطيب.

وأعلن رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أنه تم تشغيل المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين والذي تتم به كافة المعاملات بداية من تقديم الأوراق التى بناء عليها يتم تسليم الوحدات السكنية إلى حاجزيها، واستخراج التصاريح اللازمة ليتم تسليم حوالى 25 ألف وحدة سكنية محور محدودي الدخل بمدينة حدائق العاصمة.

وفي ذات السياق ، أفاد رئيس جهاز حدائق العاصمة، إنه تم افتتاح مركز تحصيل المياه وتم التعاقد وتسليم حوالى 2000 عداد مياه لسكان المدينة، وتم توفير ماكينات شحن العدادات بالمركز، وسيتم أيضا توفير حوالي 1000 عداد آخر عقب اجازة عيد الاضحى المبارك.

- توفير الخدمات اللازمة لإقامة المواطنين بالمدينة

وأشار المهندس علاء عبد اللاه، إلى أنه تم تركيب حوالي 2000 عداد كهرباء بالوحدات السكنية، ويجري استكمال التركيب من خلال شركة الكهرباء، موضحا أنه تم توفير الخدمات اللازمة لإقامة المواطنين بالمدينة حيث تم التنسيق مع وزارة الصحة وتم تشغيل مركز طبى حدائق العاصمة وتم تخصيص 2 مخبز مدعم وجارى استكمال الإجراءات وتوفير حصص الدقيق من قبل وزارة التموين وتم التنسيق مع وزارة النقل وتم تشغيل أتوبيسات القطار الكهربائي من محطة حدائق العاصمة الى داخل احياء المدينة المختلفة

وأشار المهندس علاء عبد اللاه أنه تم تشغيل مدرسة حكومى ومدرسة تجريبي بدأ من العام الدراسى المقبل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتم افتتاح حضانة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى وتم التنسيق مع المصرية للاتصالات وبدأ بالفعل التعاقد مع السكان بتوفير خدمة التليفون الارضي والانترنت المنزلى

وأوضح رئيس الجهاز، أن مدينة حدائق العاصمة من مدن الجيل الرابع وتستخدم بها اعلى التقنيات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم عمل مزادات وتم تخصيص 28 محلا بأنشطة مختلفة لتوفير الخدمة للسكان ومنهم 3 سوبر ماركت، بدأ تشغيلهم بالإضافة الى الانشطة الاخرى وتم تخصيص حوالى 15 وحدة ادارية ومهنية جارى تشغيلهم

واوضح انه حاليا جارى طرح مزاد لكشك داخل حدود جهاز المدينة لتوفير بعض الخدمات للسادة المترددين على الجهاز لقضاء مصالحهم ، على أن يعقد المزاد يوم الاربعاء الموافق 2023/7/12 وأنه متاح شراء كراسة الشروط الكشك من مبنى جهاز المدينة وحتى يوم انعقاد المزاد.

بالاضافة الى اعمال الزراعة والمساحات الخضراء التي تم توفيرها لتصبح متنزه للسكان والأولاد، وتم توفير مناطق لألعاب الأطفال مجهزة ببعض الألعاب المجانية وبعض البرجولات وجارى استكمال باقى الخدمات