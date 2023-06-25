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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": إغلاق حاجز بنابلس بزعم إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلى

جريدة الدستور

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأنه تم إغلاق حاجز غرب نابلس بزعم إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت القناة، في نبأ عاجل لها، إن المستوطنين قاموا بحرق مزروعات لفلسطينيين ومحاصيل زراعية على مساحة 6 دونمات في قرية ترمسعيا، شمال رام الله.

كما أعلنت الوكالة الرسمية الفلسطينية عن أن مستوطني "عادي عاد" أضرموا النيران في 6 دونمات مزروعة بالقمح، تعود ملكيتها للمواطن نضال أحمد أبوعليا، من قرية المغير، شرق رام الله.

جدير بالذكر أن مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، شنوا عدوانا على قرية ترمسعيا، أسفر عن استشهاد شاب، وإصابة 12 آخرين بالرصاص الحي، وإحراق نحو 30 منزلًا، وأكثر من 60 مركبة، الأربعاء الماضي.

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