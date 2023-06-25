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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 متهمين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة، بحبس 3 متهمين 15 يوم احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة، في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

وأسندت النيابة الهامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

النيابة العامة 15 يوم ذمة التحقيقات الانضمام إلى جماعة ارتكاب جرائم أحكام القانون

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