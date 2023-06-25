محافظ أسوان: التنسيق مع "الصحة" لإطلاق مبادرة "100 يوم صحة" بدءًا من اليوم

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه تم التنسيق مع وزارة الصحة، بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار، لإطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، بدءاً من اليوم الأحد الموافق 25 من يونيو الجارى، وتستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل.

يأتي ذلك فى ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لبناء الإنسان المصري، وسلامة الأسرة والمجتمع، تحت شعار "100 يوم صحة".

ولفت محافظ أسوان إلى أن الفعاليات ستشهد مشاركة للأجهزة المختصة، وممثلى وزارة الصحة، وذلك استكمالاً لجهود الدولة لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجاً للتوعية والرعاية الصحية، وهو ما تسعى إليه المبادرة لتحقيق أهدافها المرجوة على الوجه الأكمل.

وفى نفس السياق، عقد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، اجتماعا تحضيريا لمتابعة التجهيزات النهائية لانطلاق فعاليات حملة "100 يوم صحة"، وكان الاجتماع بحضور مديري الإدارات بالمديرية.

- أهداف الحملة

وأوضح الدكتور إيهاب حنفى أن الحملة تهدف إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، بالإضافة إلى تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل (السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوى)، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة، وتشمل (التوعية بالفحص الذاتي للثدي، وفحص الثدي إكلينيكيا، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، وفحص السكر وضغط الدم).

وأشار إيهاب حنفى إلى أنه تقدم مبادرة "100 يوم صحة" خدمات مبادرات (العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج)، علاوة على فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، وتقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، ويتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة.