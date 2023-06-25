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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: مواصلة تقديم الدعم للوافدين من السودان ودعم المنظومة الصحية بأحدث لنش للإسعاف النهرى

الإسعاف النهري
الإسعاف النهري

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيق وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى سواء بالمعابر البرية فى أرقين وقسطل أو بالموقف البرى الدولى بكركر. 

 

وفى هذا الشأن أشار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إلى أنه تم رفع كفاءة مدخل ميناء قسطل وتنفيذ أعمال النظافة العامة وصيانة دورات المياه، وكذا بمرسى عبارات الوحدة المحلية حيث تم إجراء أعمال الصيانة بواسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والهلال الأحمر وذلك بمتابعة من العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة بهدف تهيئة الأجواء المناسبة أمام الوافدين، ولا سيما فى ظل تقديم أوجه الدعم المختلفة اللوجستية والصحية والتموينية وغيرها لتخفيف المعاناة عنهم وسط تلاحم كافة الوزارات والجهات المعنية ، وبمساندة كبيرة من المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى. 

 

ولفت محافظ أسوان، إلى أنه يتكامل مع ذلك مواصلة التنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، حيث سيتم دعم المنظومة الصحية للتعامل السريع بأحدث لنش للإسعاف النهرى سيعمل داخل مسطح بحيرة ناصر للانطلاق والتدخل فى حالة الطوارئ والأزمات بإشراف من هيئة الإسعاف المصرية بقيادة الدكتور عمرو رشيد ، ومن المقرر أن يستوعب 4 حالات مرضية أثناء تدخله فى التعامل مع أى حوادث نهرية، وهناك 3 لنشات إسعاف نهرى مماثل منهم 2 أمام موقف الأقاليم بكورنيش النيل الجديد، والثالث بميناء السد العالى شرق، وهو الذى يتوازى مع زيادة أسطول سيارات الإسعاف إلى 107 سيارات بما يصب في تحقيق الصالح العام للمواطنين. 

 

وفى سياق آخر استكملت الوحدات المحلية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهودها المستمرة بالتعاون مع الجهات المختصة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات مع تكثيف أعمال النظافة العامة، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجارية.

الإسعاف النهري
الإسعاف النهري
الإسعاف النهري
الإسعاف النهري
أرقين التنسيق مع الوزارات الجهات المختصة المجتمع المدنى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المنظومة الصحية الوافدين من السودان

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