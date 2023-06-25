إزالة وإيقاف 31 حالة تعد ومخالفات بناء خلال حملات بمراكز المنيا

شنت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، حملات مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وذلك ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات وتمكنت من رصد وإزالة وإيقاف 31 حالة تعد ومخالفات بناء وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار الجهود المبذولة فى إزالة التعديات ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف نفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار 19 حالة إزالة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء وإدارة الإزالات والاشغالات شنوا حملة إزالات مكبرة بالمدينة، وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات بحى شرق حالتين بناء مخالف في المهد لقطعتين أرض مساحتهما 100 م، و70م بشارع جنوب مدرسة الثانوية العامه للبنين على الطراد.

- إزالة حالتي بناء بالدور الأرضي لمنزلين في بني مزار

وكذلك إزالة حالتي بناء بالدور الأرضي لمنزلين مساحتهم 80 م و70م شرق سور المصنع المتفرع من شارع الترعة العامية جنوب قلابيظو كما تم إزالة 12 حالة بحى غرب وشمال الأربع الأولى بناء بدون ترخيص بشارع المدينة المنورة وشارع سوق الأربعاء وخلف قاعة لافلي ، و8 حالات الأخرى تعدي علي ارض زراعية وهم 3 حالات على مساحة قيراط 14 سهما بحوض الجزار و 3 حالات بحوض العمدة علي مساحة 2 قيراط و حالتين بحوض الخزام علي مساحة قيراط.

كما تمكن مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بصندفا من إزالة حالتين تعدي فى المهد الاولى على مساحة قيراط بقرية م اليوسفى والأخرى بقرية صندفا على مساحة قيراط، إلى جانب فك شدة خشبية لحالة تعدى فى المهد بقرية اليوسفى على مساحة قيراط مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا واصلت حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص، وتمكنت من إيقاف وإزالة 11 حالة تعد زراعة وبناء بدون ترخيص بمساحة 1000 متر بقرى (تلة البرجاية - دمشير - بنى محمد سلطان- حى غرب) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدا على مواصلة الجهود لاسترداد حق الشعب

وأكد تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص تحت إشراف عرفات عبدالله نائب رئيس المركز والمدينة قامت بازالة حالة تعد بفك شدة خشبية بمركز ابوقرقاص، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات وااتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا