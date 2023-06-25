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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية: تجهيز 24 ألف حافلة لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة

نقل الحجاج
نقل الحجاج

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل السعودي، صالح الزويد، اليوم الأحد، تجهيز أكثر من 24 ألف حافلة لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام.

وقال الزويد لقناة "الإخبارية" السعودية إن الهيئة العامة للنقل السعودي أطلقت اليوم مبادرة لقياس مدى انسيابية حركة نقل الحجاج بالحافلات إلى المشاعر المقدسة.

وأوضح أن الهدف من هذه المبادرة هو تحسين طريقة انتقال الحجاج بالحافلات إلى المشاعر المقدسة، والاستفادة من هذه التجربة على مدار السنوات المقبلة.

الحجاج السعودية لنقل الحجاج إلى المشاعر المشاعر المقدسة موسم حج انتقال الحجاج

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