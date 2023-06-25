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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"هنعيد عليهم".. اتحاد الطلاب في دمياط: نتابع سير الامتحانات وسنوزع حلوى عقب انتهاء امتحان الكيمياء

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تواجد أعضاء اتحاد طلاب مدارس محافظة دمياط في الإدارات التعليمية المختلفة لمتابعة امتحان مادة الكيمياء عن طريق غرف العمليات في الإدارات لرصد أية شكاوى تواجه الطلاب.


وقال أعضاء اتحاد طلاب مدارس محافظة دمياط، إنه تم توزيع رسائل فرحة على الطلاب قبيل دخول الامتحان وسيتم توزيع حلوى العيد عقب انتهاء امتحان مادة الكيمياء.

ومن جهته تابع المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، سير العملية الامتحانية لشهادة الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وكامل أعضاء اللجنة.

 

وأكد عبد الرؤوف، أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع كافة تفاصيل امتحانات الثانوية العامة  لحظة بلحظة بكافة اللجان بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لتذليل أي عقبات على الفور.

 

ونبه "وكيل الوزارة" على جميع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بضرورة الالتزام بالقواعد والقرارات التى تمنع عملية الغش وذلك لتحقيق مبدأ المساواة بين الطلاب، مؤكدا ضرورة القيام بالتفتيش الدقيق قبل دخول الامتحان والتأكد من عدم حيازة سماعات بلوتوث أو إلكترونية أو هواتف المحمول وعدم التهاون أثناء الملاحظة وعدم السماح بأى نوع من أنواع الغش، مع توفير الهدوء والمناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان.

الثانوية العامة التربية والتعليم دمياط الثالث الثانوي امتحانات

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