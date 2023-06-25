تفاصيل مبادرة "100 يوم صحة" في سوهاج

أعلنت مديرية الصحة، اليوم الأحد، عن انطلاق أول يوم في المبادرة القومية “100 يوم صحة” والتي تستمر لمدة 100 يوم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة واللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج.

وأكد الدكتور سامى النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الحملة سيتم من خلالها تكثيف عمل المبادرات الرئاسية المختلفة بالمصالح الحكومية والمستشفيات والوحدات الصحية وبعض الميادين المهمة من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، لافتاً إلى أن الاجتماع ناقش خطة عمل الحملة والمهام المختلفة للفرق الطبية وتوزيعها، حيث تستهدف الحملة كل الفئات العمرية ابتداء من الولادة وحتي الشيخوخة.

ولفت إلى أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأورام الثدي والأمراض المزمنة، وتقدم خدماتها في "التوعية الصحية، وتثقيف السيدات بأهمية الفحص الذاتي، وقياس السكر العشوائي، والضغط، بالإضافة إلى مؤشر كتلة الجسم، وذلك من خلال 264 فريقاً طبياً، يشمل 60 فريقاً متحركاً، و204 فريقاً ثابتاً داخل الوحدات الصحية الخاصة بدمج المبادرات.

وأشارت الدكتورة كريمة حامد وكيل مديرية الصحة بسوهاج إلى أن الفرق الطبية تستهدف مواقع العمل في الريف والحضر بـ"المصالح الحكومية، والنوادي الاجتماعية، والنقابات المهنية، وعيادات متنقلة في الميادين الرئيسية"، بالإضافة إلى "مقرات الأحزاب، ومقرات الجمعيات الأهلية، ومقرات العائلات، والوحدات الصحية"، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة المرأة قد بدأت في يوليو 2019، وتم خلالها تقديم الخدمات الطبية لمليون و380 ألفا و537 سيدة، وعلاج أكثر من 1000 حالة بسوهاج، منذ بداية المبادرة وحتى الآن.