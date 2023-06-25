فعاليات "100 يوم صحة" تنطلق في دمياط

قال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، إنه انطلقت اليوم الأحد فعاليات مبادرة “100 يوم صحة” في مراكز وقرى المحافظة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتستمر فعالياتها حتى 1 أكتوبر المقبل.

وأضاف عبد الجواد أن المبادرة تقدم خدماتها لجميع الفئات المستهدفة ضمن مبادرة “100 مليون صحة”.

وتهدف المبادرة إلى تكثيف التوعية والتثقيف الصحي بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين.

وتابع أن حملة “100 يوم صحة” تقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل (السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي)، وخدمات دعم صحة المرأة وتشمل (التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، سرطان القولون والرئة وعنق الرحم والبروستاتا) من خلال الفرق المتنقلة كما يتم تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بسيارات تنظيم الأسرة.

وأضاف أن “100 يوم صحة” تقدم في رأس البر بجوار مسجد الرحمة ودمياط حديقة بنت الشاطئ، ودمياط الجديدة أمام الحديقة العامة.