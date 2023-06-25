الأونلاين والملازم.. سلاح طلاب الثانوية العامة في امتحان الجغرافيا

انتظرت والدة الطالبة شهد فكري، التي تدرس في شعبة أدبي بمدرسة قاسم أمين الرسمية المتميزة للغات بمنطقة شبرا، ابنتها على الرصيف بعد امتحان الجغرافيا اليوم.

وفي حديث خاص لـ"الدستور"، صرحت والدة شهد قائلة: "قررت ابنتي الالتحاق بشعبة أدبي لأنها ترغب في أن تصبح مدرسة، وهي الوحيدة من بين إخوتها التي رفضت تلقي دعم مادي واختارت الاعتماد على نفسها ودراسة المواد عبر مشاهدة فيديوهات على الإنترنت، وكانت تأخذ الملازم من زملائها وتصورها لضمان عدم فواتها أي مفردات. وعلى الرغم من عدم اقتناعي بهذه الطريقة، إلا أني سكتت عندما رأيتها تسير بسعادة وثقة، وكانت تذهب للمراجعات الأخيرة قبل الامتحان. وأنا واثقة من أن ربنا لن يخذلنا ولن يخيب آمالنا في ابنتي".

وقبل امتحان الجغرافيا في مدرسة قاسم أمين الرسمية المتميزة للغات بمنطقة شبرا، وقفت الأم نجوى عبدالحميد وابنتها أمام لجنتها. شعرت الأم بالطمأنينة في قلبها وحاولت تهدئة ابنتها التي كانت قلقة وخائفة.

وبينما كانت تحاول تهدئتها، أكدت الأم أنها لن تضغط على ابنتها بشأن المجموع أو أي أمور مشابهة، وأن كل ما يهمها هو أن يكونوا راضين عن الجهود التي بذلوها.

وأضافت الأم أنها دفعت دم قلبها في تعليم ابنتها، وأنها كانت تدفع حوالي ١٠ آلاف بالملازم في الشهر، وذلك لتحقيق حلم ابنتها.