نصف ساعة لجوارديولا فى سماء الأقصر.. رحلة خاصة بالبالون الطائر

انطلقت صباح اليوم الأحد رحلة خاصة للبالون الطائر على متنها بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وأفراد أسرته للاستمتاع فى غرب الأقصر.

ووصل المدرب الإسبانى بيب جوارديولا وأفراد أسرته لمطار البالون الطائر بالبر الغربي فى تمام السادسة صباح اليوم الأحد، واستقلوا بالونًا بسعة 8 أشخاص في رحلة خاصة بهم، وقاموا بالتحليق فى السماء لمدة نصف ساعة، وبعدها انطلقوا في رحلة لمعبد الملكة حتشبسوت ووادي الملوك والملكات، ومن المقرر أن تنطلق الأسرة في رحلة نيلية في العاشرة صباحًا باتجاه الجنوب لمحافظة أسوان على متن ذهبية نيلية خاصة قام باستئجارها له وأسرته لمدة 5 أيام فى نهر النيل.