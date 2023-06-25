اعترافات المتهم بقتل عامل على أحد المقاهي بمنطقة الساحل

أقر المتهم بقتل عامل بأحد المقاهى بمنطقة الساحل، بارتكابه جريمة قتل المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض سكين بعد تعدى المجنى عليه بكوب زجاجى أثناء مطالبته له بأموال قام بإقتراضها منه، ورفض ردها.

وأضاف المتهم، بأن المجنى عليه طلب منه منذ فترة مبلغ مالى كبير لإجراء عملية لوالدته، واتضح له بعد ذلك بعدم إجراءه تلك العملية، فطالبه برد المبلغ لكنه رفض.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

والبداية عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الساحل يفيد قيام حداد بقتل عامل على أحد المقاهي، وبالانتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفي وآخر حداد مقيم بذات العنوان "مصاب بجرح قطعى"، بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة بينهما حال تواجدهما بمقهى بدائرة القسم

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته، اعترف بارتكابه على النحو المشار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.