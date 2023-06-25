ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهم بقتل عامل على أحد المقاهي بمنطقة الساحل

المتهم
المتهم

أقر المتهم بقتل عامل بأحد المقاهى بمنطقة الساحل، بارتكابه جريمة قتل المجنى عليه  باستخدام سلاح أبيض سكين بعد تعدى المجنى عليه بكوب زجاجى أثناء مطالبته له بأموال قام بإقتراضها منه، ورفض ردها.

وأضاف المتهم، بأن المجنى عليه طلب منه منذ فترة مبلغ مالى كبير لإجراء عملية لوالدته، واتضح له بعد ذلك بعدم إجراءه تلك العملية، فطالبه برد المبلغ لكنه رفض.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

والبداية عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الساحل يفيد قيام حداد بقتل عامل على أحد المقاهي، وبالانتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفي وآخر حداد مقيم بذات العنوان "مصاب بجرح قطعى"، بسبب خلافات مالية بينهما  تطورت إلى مشاجرة بينهما حال تواجدهما بمقهى بدائرة القسم 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته، اعترف بارتكابه على النحو المشار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأمنية التحريات السلاح المستخدم المتهم بقتل النيابة العامة بحبس المتهم بمنطقة الساحل

الأكثر قراءة

"التعليم" تتتبع صور امتحانى الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

عشاء ملوكى لجوارديولا وأسرته فى بهو معبد الأقصر

تداول امتحان الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة عبر صفحات السوشيال ميديا

بريطانيا تعلن اعتراض 21 طائرة روسية على حدود مجال "الناتو"

تداول امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة عبر السوشيال ميديا

نصف ساعة لجوارديولا فى سماء الأقصر.. رحلة خاصة بالبالون الطائر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوات فاغنز Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

تداعيات تمرد قوات «فاجنر» فى روسيا.. كيف تتحرك إسرائيل؟

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية