بتكلفة 10 ملايين جنيه.. تطوير كورنيش شربين و إضافة حارة مرورية جديدة

شهد كورنيش بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، أعمال إنشاء وتطوير بطول 1 كيلو متر مع إضافة حارة مرورية جديدة لخلق متنفس مرورى للمواطنين، بقيمة 10 ملايين جنيه وذلك فى ظل اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان وتطوير البنية التحتية و المظهر الحضارى للمحافظات.

وأعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه يجرى استكمال تركيب بلاطات الإنترلوك وضع طبقة السن وتمهيد الشارع الرئيسي، و الحارة المرورية الجديدة استعدادا لأعمال الرصف والعمل، مشيرا الى ان المحافظة تسعى بكافة أجهزتها على إزالة أي عقبات تواجه المشروع مع الالتزام بالفترة المحددة للتسليم.

وأوضح "مختار" أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل 30 يونيو الجاري، ليخلق متنفس مرورى و مظهر حضارى يليق بأهالي مركز شربين.

في سياق آخر، كان محافظ الدقهلية، قد دشن مبادرة تخفيض أسعار بيع اللحوم الطازجة بمنافذ مواطنون ضد الغلاء بنطاق المحافظة، لتصبح 180 جنيها للكيلو بدلاً من 240 جنيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك وسط فرحة عارمة من المواطنين.

جاء ذلك بحضور المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ووائل السنوسي مدير فرع جمعية مواطنون ضد الغلاء بالدقهلية ومسئول المنافذ .

وتفقد " مختار " المنفذ الرئيسي للبيع اللحوم بمدينة المنصورة أمام استاد المنصورة، والتقى بالمواطنين واستمع إلى آرائهم ومدى رضاهم عن الأسعار المقررة وأبدوا سعادتهم بهذه المبادرة.

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