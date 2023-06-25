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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بقتل مواطن بسبب مشاجرة في مدينة بدر

حبس متهم
حبس متهم

قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، حبس المتهم بقتل مواطن بسبب مشاجرة نشبت بينهما في مدينة بدر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.


كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، والتصريح بدفن جثة المجنى عليه بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.


والبداية عندما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالرقبة "توفي أثناء إسعافه" إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال وبسؤال والد المتوفي، قرر بحدوث مشاجرة بين نجله وأحد الأشخاص "لا يعلم بياناته" حال تواجده بدائرة القسم  قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءت أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه باستخدام سلاح أبيض “مطواة” وتم ضبطها بسبب خلافات مالية بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إحدى المستشفيات ارتكاب الواقعة التحريات التعدي عليه بالضرب الرقبة

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