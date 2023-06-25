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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قتيلان وثلاثة مفقودين جراء فيضانات في تشيلي

ارشيفية
ارشيفية

توفي شخصان وفُقد ثلاثة آخرون إثر فيضانات سبّبتها أمطار غزيرة في وسط تشيلي حسبما أعلن الرئيس غابرييل بوريك.

وقال بوريك للأسف مات شخصان نتيجة سقوط أشجار وفُقد ثلاثة. 

وأضاف أن أكثر من ألف شخص توجهوا إلى ملاجئ موقتة، مشيرا إلى أن بلديات عدة في منطقة فالبارايسو تشهد انقطاعا في المياه. 

ومن بين المفقودين رجل إطفاء كان يشارك في عمليات الإنقاذ. 

بعد زيارته عائلات متضررة في بلدية تالاغانتي على بعد 40 كيلومترا غربي العاصمة سانتياغو ، أعلن مكتب الرئيس مساء السبت أن الوضع "حساس جدا" في أربع مناطق تقع جنوبي العاصمة.

وأعلنت الحكومة حال الكارثة في منطقة ممتدة من فالبارايسو "شمال غرب سانتياغو" إلى بيوبيو الواقعة جنوبا، على أن تخصّص لها موارد لإصلاح البنية التحتية والمساكن.

بدأت الأمطار الغزيرة الخميس  الماضي وتركزت في المناطق الجبلية وسفوح التلال ما سبب زيادة سريعة في تدفق الأنهار. 

غابرييل بوريك شخصان سقوط أشجار تشيلي عمليات الإنقاذ

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