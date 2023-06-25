اصنع الاحتفال مع عائلتك.. أفكار جديدة لتزيين المنزل فى عيد الأضحى (صور)

عيد الأضحى له أهمية كبير، والجميع ينتظره بفارغ الصبر من أجل الأضحية والتجمع مع العائلة والأحباب، ومع اقتراب المناسبة الميمونة لعيد الأضحى حان الوقت لتغمر منزلك بأجواء احتفالية تعكس فرحة وروح المهرجان، حيث يمكن أن يلعب تزيين منزلك دورًا مهمًا في ضبط الحالة المزاجية وخلق جو نابض بالحياة.

دعنا نستكشف عالم زينة عيد الأضحى ونجعل احتفالات هذا العام مبهجة.



الأزرق الملكي والعناصر التقليدية.. أهمية احتضان الألوان النابضة بالحياة في العيد

عيد الأضحى هو وقت الفرح والاحتفال، ودمج الألوان الحيوية في الديكورات الخاصة بك، اختر الأشكال الغنية مثل الأحمر الداكن والأصفر الذهبي والأخضر الزمرد والأزرق الملكي، يمكنك دمج هذه الألوان من خلال العناصر الزخرفية والأقمشة والوسائد وإعدادات الطاولة لخلق أجواء احتفالية وجذابة بصريًا.

تقول خبيرة الديكور ندى لاشين يمكن أن يضيف دمج العناصر التقليدية في زينة عيد الأضحى إحساسًا بالأصالة الثقافية إلى مساحتك، قم بتعليق الفوانيس الزخرفية أو ضعها على الطاولات والرفوف لإضفاء توهج دافئ وجذاب، يمكن عرض فن الخط الإسلامي المعقد والملون أو المفروشات التي تصور الآيات أو الرموز الدينية، زين جدرانك بزخارف الهلال والنجمة وهي مرادفة للثقافة الإسلامية.

تزيين المائدة والاهتمام بمدخل المنزل ويمكن أن تعلق إكليلًا جميلًا مزينًا بأزهار وأوراق وأشرطة صناعية على بابك الأمامي، يمكن أن تضع طاولة صغيرة بالقرب من المدخل وزينها بمزهرية من الزهور الطازجة أو الشموع المعطرة.

نظرًا لأن عيد الأضحى يتضمن غالبًا دعوة الضيوف لحضور وليمة كبيرة، فإن الاهتمام بمنطقة تناول الطعام وإعدادات المائدة أمر بالغ الأهمية، يمكنك استخدام مفارش المائدة والمناديل والمفارش الأنيقة.

ضع في اعتبارك استخدام أواني الطعام ذات الطابع الخاص أو المنقوشة لإضافة لمسة احتفالية إضافية إلى طاولتك.

أشعل الاحتفالات بالإضاءات المذهلة

يمكنك أن تقوم بإنشاء أجواء سحرية من خلال دمج أشكال مختلفة من الإضاءة في جميع أنحاء منزلك، قم بتعليق الأضواء الخيالية أو الأضواء الخيطية على طول النوافذ أو الجدران أو المداخل لخلق توهج دافئ وساحر، استخدم الشمعدانات والفوانيس لإضفاء إحساس بالدفء على مساحات المعيشة الخاصة بك.